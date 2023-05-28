Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі

Фанати негативно відреагували на дії Марти Костюк.

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку другій ракетці світу з Білорусі Аріні Соболенко після матчу першого кола Ролан Гаррос, інформує ZN.ua.

Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
Марта Костюк
© Jimmie48 Tennis Photography

Поєдинок завершився перемогою Соболенко з рахунком 6:3, 6:2, після чого українка підійшла до судді та потиснула руку, але проігнорувала суперницю.

Глядачі на трибунах почали свистіти, а тенісистка з Білорусі спочатку подумала, що це свист на її адресу.

Aryna Sabalenka так званий.

Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.

Там є багато прихильників на Roland Garros праворуч.pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue

- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023

Нагадаємо, росіяни та білоруси не були відсторонені від турнірів під егідою WTA та ATP, тому продовжують грати у нейтральному статусі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ
Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛФутболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
Один із клубів УПЛ припинить існуванняОдин із клубів УПЛ припинить існування
У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти РосіїУ Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії
Під Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетикиПід Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетики
Блок рекламы


Похожие новости
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з РосіїУкраїнська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з Росії
Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024
Європейський боксерський союз залишив у силі санкції проти росіян та білорусівЄвропейський боксерський союз залишив у силі санкції проти росіян та білорусів
Міжнародна федерація гольфу допустила росіян та білорусів до змаганьМіжнародна федерація гольфу допустила росіян та білорусів до змагань
У Польщі закликали не допускати до змагань дзюдоїстів із Росії та БілорусіУ Польщі закликали не допускати до змагань дзюдоїстів із Росії та Білорусі
Міжнародна федерація каное скасувала усунення росіян та білорусівМіжнародна федерація каное скасувала усунення росіян та білорусів
"Перемогли російські рублі": збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу за участю росіян та білорусів"Перемогли російські рублі": збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу за участю росіян та білорусів
"Ночувала в аеропорту": польська авіакоманія не пустила в літак російську тенісистку"Ночувала в аеропорту": польська авіакоманія не пустила в літак російську тенісистку
Федерація фехтування Норвегії відмовилася відправляти спортсменів на турніри через допуск росіян та білорусівФедерація фехтування Норвегії відмовилася відправляти спортсменів на турніри через допуск росіян та білорусів
Міжнародний союз тріатлону повернув росіян та білорусів на турніриМіжнародний союз тріатлону повернув росіян та білорусів на турніри
Последние новости
Подгружаем последние новости