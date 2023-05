Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі

Фанати негативно відреагували на дії Марти Костюк.

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку другій ракетці світу з Білорусі Аріні Соболенко після матчу першого кола Ролан Гаррос, інформує ZN.ua .

Поєдинок завершився перемогою Соболенко з рахунком 6:3, 6:2, після чого українка підійшла до судді та потиснула руку, але проігнорувала суперницю.

Глядачі на трибунах почали свистіти, а тенісистка з Білорусі спочатку подумала, що це свист на її адресу.