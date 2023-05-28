Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
Фанати негативно відреагували на дії Марти Костюк.
Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку другій ракетці світу з Білорусі Аріні Соболенко після матчу першого кола Ролан Гаррос, інформує
Поєдинок завершився перемогою Соболенко з рахунком 6:3, 6:2, після чого українка підійшла до судді та потиснула руку, але проігнорувала суперницю.
Глядачі на трибунах почали свистіти, а тенісистка з Білорусі спочатку подумала, що це свист на її адресу.
Aryna Sabalenka так званий.- The Tennis Letter (@TheTennisLetter)
Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.
Там є багато прихильників на Roland Garros праворуч.
pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue May 28, 2023
Нагадаємо, росіяни та білоруси не були відсторонені від турнірів під егідою WTA та ATP, тому продовжують грати у нейтральному статусі.