У Чехії повідомили, що депортували з країни російську тенісистку

Росіянка, ім'я якої не називається, приїхала на турнір до Праги.

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило про депортацію російської тенісистки з території країни, інформує ZN.ua .

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"Поліція Чехії під час перевірки громадянки Росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії. Поліція діє відповідно до законів та постанов уряду", - йдеться в повідомленні МВС Чехії.

Також епізод прокоментував і сам міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан:

"У ситуації, коли Росія вбиває мирне населення в Україні, неможливо змагатися з росіянами на спортивних турнірах. Тому наш уряд прийняв рішення, яке забороняє участь росіян у змаганнях на території нашої країни. Поліція його неухильно виконує", - написав Ракушан.

Нагадаємо, російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.