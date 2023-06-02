Російських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурами

Заборона стосується двох спортсменок.

Міжнародна спілка велосипедистів (UCI) заборонила росіянкам Анастасії Войновій та Марії Новолодській брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором через зв'язки із військовими структурами

Войнова є членом Росгвардії © Фото из соцсетей

Войнова є дворазовим призером Олімпійських ігор і є членом Росгвардії, а Новолодська – бронзова призерка ОІ та представниця ЦСКА, інформує ZN.ua .

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні.

На початку травня міжнародний союз велосипедистів (UCI) прийняв рішення повернути спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні турніри у нейтральному статусі.