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2023-06-02
Російських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурами
Заборона стосується двох спортсменок.
Міжнародна спілка велосипедистів (UCI) заборонила росіянкам Анастасії Войновій та Марії Новолодській брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором через зв'язки із військовими структурами
Войнова є членом Росгвардії© Фото из соцсетей
Войнова є дворазовим призером Олімпійських ігор і є членом Росгвардії, а Новолодська – бронзова призерка ОІ та представниця ЦСКА, інформує
Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні.
На початку травня міжнародний союз велосипедистів (UCI) прийняв рішення повернути спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні турніри у нейтральному статусі.
Олексій Леонічев, ZN.ua