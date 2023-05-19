Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024
В організації ухвалили таке рішення після виступу представників двох країн на чемпіонаті світу.
Європейський союз дзюдо (EJU) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі, інформує
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Першою санкції з атлетів з обох країн зняла Міжнародна федерація дзюдо (IJF), завдяки чому на ЧС потрапили 17 російських дзюдоїстів, з яких 14 мали контракти з армійськими організаціями.
"Наша позиція повністю відповідає позиції IJF. Статус-кво турнірів EJU буде відповідним чином скориговано", – заявив президент EJU Ласло Тот.
Варто зазначити, що збірна України з дзюдо бойкотувала чемпіонат світу через скасування санкцій проти росіян та білорусів.