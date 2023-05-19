Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024

В організації ухвалили таке рішення після виступу представників двох країн на чемпіонаті світу.

Європейський союз дзюдо (EJU) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі, інформує ZN.ua .

Ласло Тот

Як повідомляє Inside the Games , в організації пішли на цей крок після того, як представники обох країн у нейтральному статусі виступили на чемпіонаті світу з дзюдо в Катарі.

Першою санкції з атлетів з обох країн зняла Міжнародна федерація дзюдо (IJF), завдяки чому на ЧС потрапили 17 російських дзюдоїстів, з яких 14 мали контракти з армійськими організаціями.

"Наша позиція повністю відповідає позиції IJF. Статус-кво турнірів EJU буде відповідним чином скориговано", – заявив президент EJU Ласло Тот.

Варто зазначити, що збірна України з дзюдо бойкотувала чемпіонат світу через скасування санкцій проти росіян та білорусів.