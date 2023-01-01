Конгрес українців Канади закликав не видавати візу російському хокеїсту Овєчкіну

Російський спортсмен тісно пов'язаний із Кремлем.

Конгрес українців Канади закликав не видавати візу російському хокеїсту Овєчкіну
Овєчкін відкрито підтримував Путіна

Конгрес українців Канади звернувся до уряду країни із закликом не видавати канадську візу хокеїсту "Вашингтона" та збірній Росії Алєксандру Овєчкіну.

"Вашингтон" 30 січня має провести матч регулярного чемпіонату НХЛ у Торонто. Російському нападнику потрібна віза для в'їзду до країни.

Конгрес звернувся з відкритим листом до міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністра з питань імміграції Шона Фрейзера з цього питання.

Організація наполягає, що Овєчкін не повинен заїжджати до Канади, оскільки не засудив вторгнення Росії в Україну. Крім того, хокеїст є засновником громадського руху Putin Team, який спрямований на підтримку президента Росії Владіміра Путіна.


Данило Слесь, ZN.ua





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