Російському фігуристу Костомарову, який підтримав війну в Україні, ампутували обидві стопи

Російський фігурист та олімпійський чемпіон Роман Костомаров, який раніше підтримував війну в Україні, втратив обидві ступні. Про це в Twitter розповів український журналіст та блогер Денис Казанський з посиланням на росЗМІ.

Роман Костомаров та Тетяна Навка на Олімпійських іграх-2006
Фото: Getty Images

Повідомляється, що 10 січня Костомаров потрапив до лікарні з тяжкою формою пневмонії, після чого перебував на апараті екстрапоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Такі апарати підтримують життя пацієнтів, у яких тривалий час порушена діяльність серця та легень, інформує Апостроф.

3 лютого стало відомо, що у спортсмена розпочалася гангрена на пальцях ніг. Зупинити некроз не вдалося, і хірурги вилучили обидві стопи. Наразі російські ЗМІ пишуть, що під загрозою ампутації перебувають і руки Костомарова.

Фото: Getty Images

Денис Казанський нагадав, що Роман Костомаров говорив про війну в Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ він засудив російських знаменитостей, які виступили проти агресії.

"Це тільки означає, що ти йдеш проти своєї країни! Мені більше нема чого додати!" - говорив він про незгодних.

Також 24 лютого, коли Путін оголосив про початок вторгнення, в Instagram він написав: "За Росію, за мир, за українців, які за мир! Але так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз із Україною у своїх інтересах, це утопія! Росія - не терпила! Росія ніколи нікого не чіпала і не нападала! За мир!

Нагадаємо, що Роман Костомаров виступав у танцях на льоду із Тетяною Навкою. У парі з нею у 2006 році отримав золоту олімпійську медаль. Був дворазовим чемпіоном світу та триразовим чемпіоном Європи. 2020 року в парі з Регіною Тодоренко виступав у шоу "Льодовиковий період".


Наталка Лавринець, Апостроф





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