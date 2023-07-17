"Не боїмося війни": сербський тренер "Зорі" підтримав українську армію

Фахівець сподівається залишитися в Україні до закінчення бойових дій.

Новий головний тренер луганської "Зорі" Ненад Лалатович висловив підтримку армії України, яка протистоїть вторгненню Росії, інформує ZN.ua.

Сербський фахівець дав інтерв'ю пресслужбі клубу.

"Звичайно, я мав велике бажання приїхати сюди. У мене також була пропозиція із Саудівської Аравії. Я мріяв повернутися в Україну. Коли я повернувся до Сербії з "Шахтаря", я хотів повернутися сюди і працювати в Україні.

Не очікував, що повернуся до України в такий момент, коли триває війна. Сподіваюся, що війна закінчиться, і Україна заживе своїм нормальним життям, що все буде гаразд. Дуже щасливий, що я зараз із вами. Хочу бути тут до кінця війни і працювати в Україні ще десять років. Я повернуся до Сербії тільки якщо у мене не буде результату, і мене приберуть. Ми не боїмося війни. Я вірю в Україну та українську армію", – заявив Лалатович.

Нагадаємо, бронзовий призер минулого сезону УПЛ найняв нового головного тренера після того, як минулий наставник "Зорі" Патрік ван Леувен пішов у "Шахтар". Варто зазначити, що Ненад Лалатович під час ігрової кар'єри виступав за "гірників" (2003-2005).


Данило Слесь, ZN.ua





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