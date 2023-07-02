Легендарний український футбольний тренер зізнався у тяжкій хворобі

Наставник хворіє на онкологію.

Колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко зізнався, що лікується від онкології, інформує ZN.ua.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", - сказав Фоменко у коментарі для видання Sportnews .

Нагадаємо, що 74-річний Михайло Фоменко працював із головною командою країни з 2012 по 2016 рік.

Під керівництвом наставника збірна пробилася до фінальної частини Євро-2016, на якій програла усі три матчі на груповому етапі.

Українці у Франції поступилися командам Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

Також за свою тренерську кар'єру Фоменко працював із "Динамо", "Кривбасом", "Вересом", ЦСКА, "Металістом", запорізьким "Металургом", "Таврією" та іншими клубами.

Зазначимо, що з "Динамо" Фоменко виграв чемпіонат України та Кубок України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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