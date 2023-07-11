"Зоря" продовжила оренду футболіста, який переніс інфаркт

Олег Данченко мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Луганська "Зоря" продовжила оренду правого захисника Олега Данченка, який переніс інфаркт під час зимових тренувальних зборів команди, інформує ZN.ua .

Олег Данченко © ФК "Заря"

Про це клуб повідомив у Instagram.

Права на 28-річного футболіста належать грецькому АЕКу. Нова угода із "Зорею" розрахована ще на рік. Варто зазначити, що наступного літа гравець може стати вільним агентом.

Другу половину минулого сезону Данченко пропускав, бо переніс серцевий напад та проходив лікування у Греції. В осінній частині сезону захисник провів 15 матчів та віддав один асист.

Нагадаємо, що в Україні Данченко також відомий за виступами за "Чорноморець", "Шахтар" та "Зорю". Крім того, у минулому він грав за низку російських клубів.

Зазначимо, що у січні минулого року у ДТП біля Одеси загинула дружина Данченка Вікторія.