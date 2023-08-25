Нападник "Шахтаря" переніс операцію та вибув на тривалий термін

Лассіна Траоре не вийде на поле найближчими місяцями.

Нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре через травму не допоможе команді в рамках осінньої частини сезону, інформує ZN.ua.

Нападник
Лассіна Траоре
© ФК Шахтер

Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

У буркінійського футболіста було діагностовано м'язову травму стегна, у зв'язку з чим 22 серпня він переніс операцію у Фінляндії. 22-річний форвард не допоможе донеччанам в осінній частині сезону.

Траоре виступає за "Шахтар" із літа 2021 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи у 3 матчах.

"Шахтар" у новому сезоні УПЛ провів 4 матчі та набрав 8 очок, здобувши 2 перемоги при 2 нічиїх. Команда Патріка ван Леувена виступить у груповому етапі Ліги чемпіонів.


Данило Слесь, ZN.ua





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