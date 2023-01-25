Український нападник залишив "Динамо" та перейшов до азербайджанського клубу

Форвард не зумів закріпитись у київській команді.

Український нападник залишив
Кар'єра в "Динамо" ознаменувалася для Кулача низкою травм
© ФК Динамо

Нападник Владислав Кулач залишив "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що контракт 29-річного гравця з киянами було розірвано за взаємною згодою сторін.

Футболіст вже встиг знайти собі новий клуб і був представлений у якості гравця азербайджанської команди "Зіра".

Нагадаємо, Владислав підписав контракт із "Динамо" влітку 2021 року, після того як став найкращим бомбардиром сезону УПЛ у складі "Ворскли". За цей час він зіграв у складі київського клубу лише 7 матчів та забив 1 гол.

Цього сезону "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.

Після 18 турів чемпіонату Азербайджану "Зіра" займає четверту позицію в турнірній таблиці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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