Нападник збірної України Яремчук перейшов в "Валенсію"

Український футболіст змінив клуб у Європі.

Нападник збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук перейшов до іспанської "Валенсії", інформує ZN.ua .

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Орендна угода 27-річного українця розрахована до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Роман Яремчук влітку минулого року перейшов у "Брюгге" з португальської "Бенфіки" та підписав контракт до 2026 року.

Цей трансфер став рекордним підписанням історії бельгійського клубу. "Бенфіка" отримала за українського форварда 16 мільйонів євро, ще 3 мільйони було прописано у вигляді бонусів.

Роман є вихованцем київського "Динамо", а також встиг пограти за "Олександрію" та бельгійський "Гент".

Минулого сезону Яремчук забив 2 голи у 27 матчах за "Брюгге". "Валенсія" минулого сезону команда посіла 16-е місце в Ла Лізі і залишилася без єврокубків.