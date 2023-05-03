Головний тренер "Динамо" Луческу переніс операцію

Фахівець переніс хірургічне втручання у Києві.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу успішно переніс операцію на нозі через коксартроз, інформує ZN.ua.

Головний тренер
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Про це повідомив офіційний сайт столичного клубу.

77-річний фахівець оперувався у Києві. Найближчим часом він розпочне реабілітацію.

"Наставник перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі і вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою. Мірча Луческу передає привіт команді та її вболівальникам", – сказано у заяві "Динамо".

Нагадаємо, Луческу пішов на лікарняний одразу після матчу 22-го туру УПЛ проти "Шахтаря" (1:1), а команду тимчасово очолив Олександр Шовковський. Артроз стегнового суглоба викликав сильний біль та обмежував рухливість румунського фахівця.


Данило Слесь, ZN.ua





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