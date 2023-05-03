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2023-05-03
Головний тренер "Динамо" Луческу переніс операцію
Фахівець переніс хірургічне втручання у Києві.
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу успішно переніс операцію на нозі через коксартроз, інформує
Про це повідомив
77-річний фахівець оперувався у Києві. Найближчим часом він розпочне реабілітацію.
"Наставник перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі і вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою. Мірча Луческу передає привіт команді та її вболівальникам", – сказано у заяві "Динамо".
Нагадаємо, Луческу пішов на лікарняний одразу після матчу 22-го туру УПЛ проти "Шахтаря" (1:1), а команду тимчасово очолив Олександр Шовковський. Артроз стегнового суглоба викликав сильний біль та обмежував рухливість румунського фахівця.
Данило Слесь, ZN.ua