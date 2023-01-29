Колишній нападник "Динамо" та збірної України завершив кар'єру в 33 роки

Відомий український футболіст Артем Кравець не має наміру продовжувати ігрову кар'єру.

Про це 33-річний нападник заявив в ефірі YouTube-каналу "Футбол 2.0":

"Швидше за все, ніхто мене вже ніде не побачить. Напевно, на цьому моя кар'єра закінчиться. З огляду на здоров'я та ситуацію в країні, я не маю бажання продовжувати виступи.

Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує уваги, щоб я перебував з нею. В останні роки я мав дві операції на спині, це великі ризики. Я хочу ще й після футболу жити".

Артем Кравець є вихованцем "Динамо". Разом із киянами він двічі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок та Суперкубок країни. Крім того, форвард виступав за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", а також турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".

За збірну України нападник провів 23 матчі та забив 8 голів.