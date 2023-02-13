"Динамо" цікавиться нігерійським нападником - ЗМІ

Кияни перебувають у пошуках гравця для підсилення атаки, інформує ZN.ua.

Адетунджі грає у чемпіонаті Північної Македонії
© Фото из открытых источников

Київське "Динамо" цікавиться нападником македонського клубу "Шкупі" Сандеєм Адетунджі, повідомляє "Динамоманія".

За даними джерела, український клуб стежить за виступами 25-річного нігерійця та розглядає його кандидатуру для підсилення лінії атаки.

Нинішнього сезону на рахунку форварда 21 матч, 6 голів та 4 асисти. "Шкупі" є другою європейською командою в кар'єрі Адетунджі, також він грав у чемпіонаті Нігерії. Окрім того, футболіст провів один матч за збірну.

Нагадаємо, "Динамо" під час зимової паузи віддало в оренду кіпрській "Омонії" нападника Артема Бєсєдіна.


Данило Слесь, ZN.ua





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