"Динамо" цікавиться нігерійським нападником - ЗМІ

Київське "Динамо" цікавиться нападником македонського клубу "Шкупі" Сандеєм Адетунджі, повідомляє "Динамоманія".

За даними джерела, український клуб стежить за виступами 25-річного нігерійця та розглядає його кандидатуру для підсилення лінії атаки.

Нинішнього сезону на рахунку форварда 21 матч, 6 голів та 4 асисти. "Шкупі" є другою європейською командою в кар'єрі Адетунджі, також він грав у чемпіонаті Нігерії. Окрім того, футболіст провів один матч за збірну.

Нагадаємо, "Динамо" під час зимової паузи віддало в оренду кіпрській "Омонії" нападника Артема Бєсєдіна.