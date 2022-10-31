У бельгійському "Брюгге" спростували чутки про конфлікт із основним нападником збірної України

Українець поки що не може знайти себе в новій команді.

У бельгійському
Яремчук змінив "Бенфіку" на "Брюгге"
© УАФ

Головний тренер "Брюгге" Карл Хуфкенс пояснив причини, через які український форвард Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на матч з "Остенде" у 15-му турі чемпіонату Бельгії.

"У Романа немає жодних структурних проблем. Поки що ми не вирішили, як заповнити позицію нападника. У майбутньому, я не думаю, що це залишиться проблемою. Це не обов'язково тактичне питання. Я хочу бачити більше інтенсивності та драйву. У майбутньому Роман має зробити щось в цьому напрямку. Це моє послання йому", - сказав Хуфкенс.

Видання Voetbal Nieuws повідомляло, що відсутність Яремчука у заявці на матч проти "Остенде" була пов'язана з конфліктом із головним тренером команди

Нагадаємо, Роман Яремчук цього літа перейшов у "Брюгге" з португальської "Бенфіки" і підписав контракт до 2026 року.

Яремчук провів за "Брюгге" восени 10 поєдинків, забив два голи та віддав три результативні передачі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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