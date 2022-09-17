"Шахтар" цікавиться аргентинським футболістом - ЗМІ

"Гірники" перебувають у пошуках підсилення півзахисту.

Контракт Хессе з "Ураканом" спливає наприкінці поточного року
© Globo

Донецький "Шахтар" звернув увагу на аргентинського півзахисника Сантьяго Хессе.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, "гірники" мають намір посилити центр поля та розглядають кандидатуру 20-річного футболіста аргентинського клубу "Уракан".

Хесе має контракт із клубом, який закінчується вже наприкінці поточного року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у чотири мільйони євро.

Перспективний футболіст може зіграти у центрі поля та на позиції опорного півзахисника. Нинішнього сезону на рахунку Хессе 30 матчів, один гол та три асисти за "Уракан". Також в активі хавбека є один поєдинок за олімпійську збірну Аргентини.

"Шахтарю" також був цікавий півзахисник "Зорі" Єгор Назарина, але трансфер так і не відбувся.


Данило Слесь, ZN.ua





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