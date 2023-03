Футболіста збірної України Олександра Зінченка визнано найкращим гравцем місяця у складі лондонського "Арсенала" вдруге поспіль.

Головного героя лютого визначали голосуванням уболівальників. 26-річний українець набрав 49% голосів і посів перше місце, випередивши Габріела Магальянса та Букайо Саку. Варто зазначити, що у січні фанати також обрали найкращим Зінченка.