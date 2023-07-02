"Динамо" продовжило контракт зі своїм талановитим футболістом

Кияни залишили у своєму складі українського захисника.

"Динамо" уклало новий контракт із центральним захисником клубу Максимом Дячуком, повідомляє прес-служба київського клубу, інформує ZN.ua.
© ФК Динамо

За інформацією киян, новий контракт 19-річного гравця розрахований на 5 років – до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Максим приєднався до "Динамо" у 2019 році у віці 16 років, потрапивши до випускної групи динамівської академії.

У літнє міжсезоння перед початком сезону-2022/2023 Дячук на правах оренди перейшов до "Олександрії", а взимку повернувся до "Динамо".

Дячук провів 14 матчів за першу команду "Динамо", не відзначившись результативними діями. Зазначимо, що захисник потрапив до списку претендентів на Golden Boy-2023.

"Динамо" минулого сезону посіло четверте місце в чемпіонаті України і не зуміло вийти з групи Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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