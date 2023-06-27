"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким

Гравець залишиться у рідній команді.

Донецький "Шахтар" оголосив про продовження контракту із захисником Ярославом Ракіцьким, інформує ZN.ua.
© ФК Шахтер

За інформацією прес-служби "гірників", нова угода діятиме до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Ярослав Ракіцький є вихованцем "Шахтаря". Захисник виступав за донецький клуб із 2006 по 2019 роки, після чого перейшов до російського "Зеніту".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну футболіст залишив пітерський клуб і опинився в чемпіонаті Туреччини, а взимку цього року повернувся до "Шахтаря".

Усього на рахунку 33-річного захисника 340 матчів та 16 забитих м'ячів у складі донеччан.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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