Український футбольний талант підписав новий довгостроковий контракт із клубом АПЛ

У "Брентфорді" розраховують на Єгора Ярмолюка.

Англійський "Брентфорд" підписав новий довгостроковий контракт із українським півзахисником Єгором Ярмолюком, інформує ZN.ua.

Український футбольний талант підписав новий довгостроковий контракт із клубом АПЛ
Єгор Ярмолюк
© Brentford FC

Про це повідомив офіційний сайт клубу АПЛ.

Угода з 19-річним футболістом діятиме до 2028 року.

Півзахисник є вихованцем "Дніпра-1", а його трансфер до англійського клубу відбувся влітку минулого року.

При цьому Ярмолюк був одразу заявлений за другу команду "Брентфорда", у складі якої він провів 16 матчів, забив 3 голи і зробив 2 асисти, а також виграв Кубок Прем'єр-ліги U-21.

Крім того, українець ще у листопаді дебютував за основну команду клубу, коли провів на полі 18 хвилин у матчі Кубку англійської ліги. Сезон для Ярмолюка було завершено достроково через травму.


Данило Слесь, ZN.ua





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