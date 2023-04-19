Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ

Епопея з контрактом фахівця продовжується.

Журналіст з ОАЕ Мохаммед Хамад заявив про те, що головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров може продовжити контракт, інформує ZN.ua .

Контракт Реброва з "Аль-Айном" діє до літа 2023 року © Al Ain FC

"Ребров вийшов і особисто заявив, що переговорів з українською федерацією не було відразу після того, як він вибив "Аль-Васл" із півфіналу Кубка, а за два матчі до цього заявив, що не було жодної пропозиції від української федерації. Тренер може оголосити про продовження контракту з "Аль-Айном" після завершення сезону, якщо клуб зможе виконати деякі запити щодо нього щодо гравців.

Тренер поставив перед собою перемогу в Лізі чемпіонів АФК як мету на наступний сезон. Він хоче цього добитися. Те, що зараз робить українська федерація, є спробою замаскувати катастрофічний провал, який спіткав український футбол, особливо після нещодавньої поразки від Англії з рахунком 2:0", - написав журналіст.

Нагадаємо, 28 лютого УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Повідомлялося, що угода з фахівцем розрахована до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим. Договір з останнім буде підписано терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до літа 2026 року.

Очікується, що після завершення контракту з "Аль-Айном" наприкінці весни УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної України.