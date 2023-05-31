Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ

Аргентинець покине Париж.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі близький до переходу до "Аль-Хілалю", інформує журналіст Sportitalia Руді Галетті, інформує ZN.ua .

Мессі - один із найкращих футболістів в історії © PSG

За інформацією джерела, зірковий аргентинець уже погодив умови особистого контракту із саудівським клубом, який він підпише після завершення сезону в Лізі 1. Зарплата Мессі становитиме 500 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні в активі Мессі 21 гол та 20 асистів у 40 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії. Угода 35-річного Мессі з парижанами спливає 30 червня.

Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.