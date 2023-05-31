Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ

Аргентинець покине Париж.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі близький до переходу до "Аль-Хілалю", інформує журналіст Sportitalia Руді Галетті, інформує ZN.ua.

Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ
Мессі - один із найкращих футболістів в історії
© PSG

За інформацією джерела, зірковий аргентинець уже погодив умови особистого контракту із саудівським клубом, який він підпише після завершення сезону в Лізі 1. Зарплата Мессі становитиме 500 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні в активі Мессі 21 гол та 20 асистів у 40 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії. Угода 35-річного Мессі з парижанами спливає 30 червня.

Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
ПСЖ виграв рекордний титул чемпіона ФранціїПСЖ виграв рекордний титул чемпіона Франції
Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з БілорусіУкраїнську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ
"Динамо" вперше в історії виступить у Лізі конференцій"Динамо" вперше в історії виступить у Лізі конференцій
Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів "Шахтаря" та "Дніпра-1"Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів "Шахтаря" та "Дніпра-1"
Блок рекламы


Похожие новости
У ПСЖ офіційно оголосили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі
Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатахМессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатах
Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІМессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ
"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ
Мессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІМессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІ
ПСЖ відсторонив Мессі від тренувань - ЗМІПСЖ відсторонив Мессі від тренувань - ЗМІ
Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІРебров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ
Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітраУкраїнський клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
Без уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з АнглієюБез уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з Англією
"Шахтар" продовжив контракт з одним із лідерів команди"Шахтар" продовжив контракт з одним із лідерів команди
Последние новости
Подгружаем последние новости