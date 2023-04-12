Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра

Гравця було покарано за некрасивий вчинок.

Житомирське "Полісся" офіційно розірвало контракт із захисником Вадимом Черваком, інформує ZN.ua.

Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
"Полісся" виступає у Першій лізі
© Isport

"Керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом. Офіційна позиція футбольного клубу "Полісся" – клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не терпить і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на всіх учасників матчу, персонал клубів-суперників чи бригаду арбітрів", - сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, цей епізод стався 9 квітня під час матчу Першої ліги між клубами "Полісся" та "Металург" Запоріжжя.

На 90-й хвилині рефері матчу Софія Причина не призначила пенальті у ворота "Металурга" після падіння Артема Козака у штрафному майданчику, після чого захисник Вадим Червак підбіг і штовхнув дівчину-арбітра у спину, за що був вилучений з поля.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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