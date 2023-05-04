Запорізький "Мотор" 11-й раз поспіль став чемпіоном України з гандболу

Клуб продовжив домінувати у національному чемпіонаті.

Запорізький "Мотор" 11-й раз поспіль виграв титул чоловічого чемпіонату України з гандболу, інформує ZN.ua.

Запорізький
© ГК "Мотор" / Facebook

Минулого сезону-2022/23 у національній першості виступали шість команд.

При цьому у першій половині сезону "Мотор" грав на внутрішній арені резервним складом, тоді як основа виступала у другій німецькій Бундеслізі.

У підсумку "Мотор" виграв лише один із десяти матчів основного раунду, але у плей-офф запорожці проводили матчі вже основним товариством. Там "Мотор" переміг ужгородські "Карпати", а у фінальному турі обіграв "Донбас" (41:21) та "Одесу" (38:24), достроково ставши чемпіоном.

"Мотор" стає чемпіоном, починаючи з сезону-2012/13. При цьому рекорд все ще належить запорізькому клубу ЗТР, який має 14 титулів.


Данило Слесь, ZN.ua





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