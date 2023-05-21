"Манчестер Сіті" втретє поспіль виграв чемпіонат Англії

Команда гарантувала собі перше місце завдяки поразці "Арсенала".

"Манчестер Сіті" достроково виграв титул чемпіона Англії після того, як лондонський "Арсенал" у 37-му турі АПЛ програв "Ноттінгем Форест" (0:1), інформує ZN.ua.

Підопічним Хосепа Гвардіоли залишалося набрати три очки, щоб гарантувати собі перше місце, але осічка "канонірів" дозволила команді вже зараз виграти титул.

У 35 турах "Ман Сіті" набрав 85 очок, забив 92 голи і пропустив 31 м'яч. "Містянам" залишалося зіграти три матчі до кінця чемпіонату.

Загалом "Манчестер Сіті" виграв уже дев'ятий титул чемпіона Англії в історії клубу. Команда посіла перше місце у третьому сезоні поспіль.

Варто зазначити, що до кінця сезону "Манчестер Сіті" проведе ще два фінали - проти "Манчестер Юнайтед" у Кубку Англії 3 червня, а також у Лізі чемпіонів з "Інтером" 10 червня.


Данило Слесь, ZN.ua





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