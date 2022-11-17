Нападника мадридського "Реала" та збірної Франції Каріма Бензема визнано найкращим футболістом року за версією Globe Soccer Awards.

Церемонія нагородження відбулася у Дубаї (ОАЕ).

Французький нападник став одним із головних творців перемоги "Реала" у минулому розіграші Ліги чемпіонів. Бензема став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 15 голів. Також він став найкращим голеадором Ла Ліги (27 голів, 12 асистів) та допоміг "Реалу" виграти 35-й титул чемпіонів Іспанії.

Найкращим тренером року став наставник "Реала" Карло Анчелотті.

Також було оголошено переможців в інших номінаціях. Найкращою футболісткою року стала Алексія Путельяс із "Барселони", президентом року – Флорентіно Перес ("Реал"), спортивними директорами – Паоло Мальдіні та Фредерік Массара (обидва – "Мілан").