"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ

Кияни зіграють у ЛК.

"Динамо" у першій частині сезону розглядає варіант проведення матчів єврокубків у Румунії, інформує ZN.ua .

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Кияни прийматимуть суперників у домашніх матчах на стадіоні "Рапід-Джулешті" у Бухаресті, повідомляє Sport Arena.

Зазначимо, що минулого сезону "Динамо" проводило домашні матчі єврокубків у Польщі. Поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів пройшли на арені у Лодзі, а зустрічі групового етапу Ліги Європи – на стадіоні у Кракові.

Нагадаємо, "Динамо" за підсумками УПЛ посіло четверте місце у турнірній таблиці.

Таким чином, динамівці вперше у своїй історії виступлять у Лізі конференцій – третьому за силою єврокубковому турнірі після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

"Динамо" стартуватиме у третьому раунді кваліфікації. Для виходу до групи команда має пройти двох суперників. При цьому кияни будуть сіяними, що збільшить їхні шанси отримати менші рейтингові опоненти.