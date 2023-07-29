"Ювентус" офіційно виключено з єврокубків

Туринський клуб не зіграє у єврокубковому турнірі.

УЄФА виключив "Ювентус" з Ліги конференцій на сезон-2023/24, повідомляє офіційний сайт клубу, інформує ZN.ua .

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Виключення буде розраховано на один рік. Крім цього, "Ювентус" заплатить штраф у розмірі 20 млн. євро.

Нагадаємо, у листопаді минулого року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

У клубі за допомогою хибних даних із зарплат та вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет. Також "Юве" нібито мав домовленість із футболістами щодо фінансових виплат під час пандемії, які не були задокументовані.

Туринці покарали зняттям 15 очок у турнірній таблиці Серії А, пізніше клубу повернули очки, а потім зняли 10 пунктів.

Туринська команда минулого сезону посіла сьоме місце у чемпіонаті, набравши 62 очки.