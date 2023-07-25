Коноплянка офіційно перейшов у румунський клуб
Українець знайшов собі нову команду.
Румунський ЧФР оголосив про підписання українського вінгера Євгена Коноплянки, інформує
До нового клубу українець перейшов на правах вільного агента. Про деталі угоди між ЧФР та Коноплянкою не повідомляється.
За інформацією ЗМІ, контракт гравця з клубом може бути розрахований на рік, а в Румунії він зароблятиме близько 20 тисяч євро на місяць (240 тисяч євро на рік).
Нагадаємо, ЧФР виграв бронзу національного чемпіонату минулого сезону. Команда виступить у кваліфікації Ліги конференцій.
Коноплянка у статусі вільного агента пішов із польської "Краковії", за яку виступав півтора сезони. За цей час хавбек зіграв 38 матчів, забив 4 голи і зробив 2 асисти.
У минулому 33-річний Євген Коноплянка також виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Шахтар". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.