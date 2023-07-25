Коноплянка офіційно перейшов у румунський клуб

Українець знайшов собі нову команду.

Румунський ЧФР оголосив про підписання українського вінгера Євгена Коноплянки, інформує ZN.ua.

Коноплянка офіційно перейшов у румунський клуб
© Фото из соцсетей

До нового клубу українець перейшов на правах вільного агента. Про деталі угоди між ЧФР та Коноплянкою не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, контракт гравця з клубом може бути розрахований на рік, а в Румунії він зароблятиме близько 20 тисяч євро на місяць (240 тисяч євро на рік).

Нагадаємо, ЧФР виграв бронзу національного чемпіонату минулого сезону. Команда виступить у кваліфікації Ліги конференцій.

Коноплянка у статусі вільного агента пішов із польської "Краковії", за яку виступав півтора сезони. За цей час хавбек зіграв 38 матчів, забив 4 голи і зробив 2 асисти.

У минулому 33-річний Євген Коноплянка також виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Шахтар". За збірну України у гравця в активі 87 матчів та 21 гол.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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