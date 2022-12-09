Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону

Гравець залишився в Іспанії.

Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону
Зозуля – гравець "Райо Махадаонда"
© Фото из открытых источников

Український форвард Роман Зозуля підписав контракт із іспанським клубом "Райо Махадаонда".

Угода діє до кінця сезону. Гравець перейшов як вільний агент. "Райо Махадаонда" виступає в третьому за рангом дивізіоні Іспанії і займає 17-е місце в першій групі.

Минулого сезону він виступав за "Фуенлабраду". На його рахунку 37 матчів, 3 голи та 3 результативні передачі.

33-річний нападник раніше також виступав за "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та "Динамо".

У складі збірної України Роман Зозуля провів 33 матчі та забив 4 голи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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