Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону

Український форвард Роман Зозуля підписав контракт із іспанським клубом "Райо Махадаонда".

Угода діє до кінця сезону. Гравець перейшов як вільний агент. "Райо Махадаонда" виступає в третьому за рангом дивізіоні Іспанії і займає 17-е місце в першій групі.

Минулого сезону він виступав за "Фуенлабраду". На його рахунку 37 матчів, 3 голи та 3 результативні передачі.

33-річний нападник раніше також виступав за "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та "Динамо".

У складі збірної України Роман Зозуля провів 33 матчі та забив 4 голи.