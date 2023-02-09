Українця Зінченка визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"

Дії українського футболіста відзначили вболівальники лондонців, інформує ZN.ua.

Українця Зінченка визнано найкращим футболістом місяця в
Зінченко – ключовий гравець "Арсеналу"
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Найкращим гравцем "Арсеналу" у січні визнано українського захисника Олександра Зінченка, повідомляє прес-служба англійського клубу.

Переможця було визначено за результатами голосування вболівальників. Зінченко набрав 48% голосів. Друге місце зайняв Едді Нкетія, третє – Мартін Едегор.

"Привіт, хлопці. Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місця та за вашу підтримку протягом сезону. Б'ємось разом до самого кінця. Вперед, "Каноніри", – прокоментував нагороду Зінченко.

Нагадаємо, 26-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.

Минулого місяця Олександр провів за "канонірів" п'ять матчів (три з них - в АПЛ, два в Кубку Англії). Загалом на рахунку Зінченка один асист у 17 матчах за "Арсенал" у всіх турнірах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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