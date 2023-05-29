"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ

Команда українського футболіста продовжуватиме виступати в англійській Прем'єр-лізі.

"Евертон" українського захисника Віталій Міколенка зберіг прописку в англійській Прем'єр-лізі, інформує ZN.ua.
Миколенко перейшов до "Евертона" у січні
© Everton FC

Команді Френка Лемпарда, щоб зберегти прописку в еліті наступного сезону, обов'язково потрібно було перемагати у вчорашньому перенесеному матчі 33 туру АПЛ проти "Крістал Пелас".

"Евертон" зробив великий камбек, виграв матч (3:2) та гарантував собі збереження прописки в АПЛ.

Віталій Миколенко вийшов в основі "ірисок" та провів на полі весь поєдинок.

Нагадаємо, Віталій Миколенко 1 січня підписав контракт із "Евертоном" терміном на 4,5 роки. За інформацією ЗМІ, "Динамо" отримало за 22-річного гравця 21 мільйон євро, а за рахунок бонусів сума може зрости до 23 мільйонів.

Загалом цього сезону Миколенко провів 16 матчів за "Евертон" у всіх турнірах і відзначився одним результативним ударом.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ"Дніпро-1" втратив найважливіші очки у боротьбі за чемпіонство УПЛ
Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛФутболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
Один із клубів УПЛ припинить існуванняОдин із клубів УПЛ припинить існування
У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти РосіїУ Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії
Під Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетикиПід Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетики
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світуЛомаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу
Колишній чемпіон світу з боксу попався на зберіганні зброї та вживанні марихуаниКолишній чемпіон світу з боксу попався на зберіганні зброї та вживанні марихуани
"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон
Усик зберіг звання найкращого боксера світуУсик зберіг звання найкращого боксера світу
"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів
Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"
"Челсі" Мудрика та "Евертон" Миколенка зіграли внічию в АПЛ"Челсі" Мудрика та "Евертон" Миколенка зіграли внічию в АПЛ
Українця Зінченка визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Українця Зінченка визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера
"Евертон" українця Миколенка звільнив головного тренера"Евертон" українця Миколенка звільнив головного тренера
Последние новости
Подгружаем последние новости