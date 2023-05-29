"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ

Команда українського футболіста продовжуватиме виступати в англійській Прем'єр-лізі.

"Евертон" українського захисника Віталій Міколенка зберіг прописку в англійській Прем'єр-лізі, інформує ZN.ua .

Миколенко перейшов до "Евертона" у січні © Everton FC

Команді Френка Лемпарда, щоб зберегти прописку в еліті наступного сезону, обов'язково потрібно було перемагати у вчорашньому перенесеному матчі 33 туру АПЛ проти "Крістал Пелас".

"Евертон" зробив великий камбек, виграв матч (3:2) та гарантував собі збереження прописки в АПЛ.

Віталій Миколенко вийшов в основі "ірисок" та провів на полі весь поєдинок.

Нагадаємо, Віталій Миколенко 1 січня підписав контракт із "Евертоном" терміном на 4,5 роки. За інформацією ЗМІ, "Динамо" отримало за 22-річного гравця 21 мільйон євро, а за рахунок бонусів сума може зрости до 23 мільйонів.

Загалом цього сезону Миколенко провів 16 матчів за "Евертон" у всіх турнірах і відзначився одним результативним ударом.