Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок відбудеться у США.

20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО), інформує ZN.ua.

Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу
© Boxingscene

Поєдинок проходитиме у США та стане головною подією вечора боксу. Очікується, що за Києвом він розпочнеться орієнтовно після 5:00 ранку 21 травня.

Український медіасервіс MEGOGO відмовився від трансляції цього бою. Таким чином, легальна трансляція буде доступна лише за передоплатою на телеканалі ESPN+ та його офіційній платформі, а також на британському Sky Sports без додаткових умов.

На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє 24-річний американський боксер. 35-річний Ломаченко вже володів чемпіонськими поясами, але втратив їх після поразки від Теофімо Лопеса у 2020-му році.


Данило Слесь, ZN.ua





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