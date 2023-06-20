Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну

Квінсі Промес не опиниться за ґратами, оскільки перебуває у РФ.

Суд у Нідерландах засудив до 18 місяців в'язниці нападника московського "Спартака" Квінсі Промеса, повідомляє De Telegraaf, інформує ZN.ua.

Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
Квінсі Промес
© Чемпионат

Вирок футболіст отримав за напад на двоюрідного брата, якого він ударив ножем у коліно. Також Промес має виплатити сім тисяч євро компенсації.

При цьому сам 31-річний футболіст не визнав своєї провини, після чого термін бути меншим на півроку, і не з'явився на судове засідання. Він залишається у Росії, тому не сяде у в'язницю.

Варто зазначити, що бійка з братом у Промеса сталася у липні 2020 року, оскільки він підозрював родича у крадіжці дорогоцінного намиста у своєї тітки.

За даними ЗМІ, футболіст боїться повертатись на батьківщину. Щоб уникнути екстрадиції, він може отримати громадянство РФ.

Квінсі Промес відомий за своїми виступами за "Аякс" та "Севілью". У футболці збірної Нідерландів на його рахунку 50 матчів та 7 голів.


Данило Слесь, ZN.ua





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