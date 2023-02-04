Кулеба закликав МОК не прикривати білими прапорами злочину РФ

Глава МЗС закликав не допускати спортсменів з РФ та Білорусі до змагань в Азії, інформує ZN.ua.

Кулеба закликав МОК не прикривати білими прапорами злочину РФ
© Офіційний сайт Кремля

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має припинити спроби прикрити злочини РФ білими прапорами. Про це, коментуючи можливе повернення російських спортсменів до змагань, написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, а чотири з них зникли безвісти. Ця війна-геноцид замовлена [президентом РФ] Володимиром Путіним, але здійснюється звичайними росіянами", - заявив глава МЗС.


Богдан Затула, ZN.ua





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