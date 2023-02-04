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2023-02-04
Кулеба закликав МОК не прикривати білими прапорами злочину РФ
Глава МЗС закликав не допускати спортсменів з РФ та Білорусі до змагань в Азії, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має припинити спроби прикрити злочини РФ білими прапорами. Про це, коментуючи можливе повернення російських спортсменів до змагань, написав на своїй сторінці у
"З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, а чотири з них зникли безвісти. Ця війна-геноцид замовлена [президентом РФ] Володимиром Путіним, але здійснюється звичайними росіянами", - заявив глава МЗС.
Богдан Затула, ZN.ua