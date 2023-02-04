Кулеба закликав МОК не прикривати білими прапорами злочину РФ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має припинити спроби прикрити злочини РФ білими прапорами. Про це, коментуючи можливе повернення російських спортсменів до змагань, написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З минулого року росіяни вбили 231 українського спортсмена та тренера, 15 поранили, 28 затримали, а чотири з них зникли безвісти. Ця війна-геноцид замовлена [президентом РФ] Володимиром Путіним, але здійснюється звичайними росіянами", - заявив глава МЗС.