Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі

Німецький "Кельн" звернувся до УЄФА з вимогою усунути від участі в єврокубках усі команди з чемпіонату Білорусі.

Офіційний лист опублікувала прес-служба клубу.

"Рада директорів рішуче засуджує відкриту близькість білоруського уряду до Росії, а також дії, пов'язані з війною в Україні. Величезна підтримка російського вторгнення в Україну йде врозріз не лише з цінностями "Кельна", а й усього спорту.

З цієї причини "Кельн" звернувся до УЄФА та президента організації Александера Чеферіна з листом, у якому закликає дотримуватися рекомендацій МОК і виключити команди з Білорусі з усіх турнірів під егідою УЄФА, як це було у випадку з російськими клубами. Ми проінформували голову Німецької футбольної спілки про свою позицію та контактуємо з іншими учасниками Ліги конференцій, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказано в заяві.

"Кельн" має зіграти у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де суперниками німецької команди можуть стати білоруські БАТЕ, "Гомель", "Шахтар" Солігорськ та мінське "Динамо".