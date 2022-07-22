Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі

У клубі відзначили близькість керівництва країни до Кремля та його злочинів в Україні, інформує ZN.ua.

Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі
"Кельн" не хоче грати з клубами з Білорусі
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Німецький "Кельн" звернувся до УЄФА з вимогою усунути від участі в єврокубках усі команди з чемпіонату Білорусі.

Офіційний лист опублікувала прес-служба клубу.

"Рада директорів рішуче засуджує відкриту близькість білоруського уряду до Росії, а також дії, пов'язані з війною в Україні. Величезна підтримка російського вторгнення в Україну йде врозріз не лише з цінностями "Кельна", а й усього спорту.

З цієї причини "Кельн" звернувся до УЄФА та президента організації Александера Чеферіна з листом, у якому закликає дотримуватися рекомендацій МОК і виключити команди з Білорусі з усіх турнірів під егідою УЄФА, як це було у випадку з російськими клубами. Ми проінформували голову Німецької футбольної спілки про свою позицію та контактуємо з іншими учасниками Ліги конференцій, щоб заручитися їхньою підтримкою", - сказано в заяві.

"Кельн" має зіграти у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де суперниками німецької команди можуть стати білоруські БАТЕ, "Гомель", "Шахтар" Солігорськ та мінське "Динамо".


Данило Слесь, ZN.ua





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