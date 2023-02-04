Поки Кулеба закликає МОК не допускати до змагань росіян, НОК "прикриває" людину Медведчука Павла Костенка

Міжнародний олімпійський комітет має припинити спроби "прикрити злочини росії білими прапорами", під якими вони зможуть виступати у майбутньому на міжнародних олімпійських змаганнях.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter, інформує Апостроф.

В той же час, Національний олімпійський комітет України у своїх лавах "прикриває" Павла Костенка, якого пов’язують з екс-нардепом і кумом президента РФ Путіна Віктором Медведчуком.


Іван Троянов, Апостроф





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