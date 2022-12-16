"Україна бореться за майбутнє всієї Європи": легендарний хокеїст Гашек підтримав українців
Домінік Гашек зазначив, що окупанти з РФ мають залишити всю територію України, інформує
Знаменитий чеський хокеїст Домінік Гашек підтримав Україну та закликав до активної роботи над тим, щоб Росія відповіла за свій терор.
Про це колишній спортсмен заявив в
"Я дуже поважаю те, що роблять українці і як протистоять російській агресії. Український народ бореться і гине не лише за свою свободу, але й за майбутнє моєї країни та всієї Європи, а може й світу. Я хочу, щоб кожна людина це знала.
Кожен тиждень і кожен день приносить нові історії. Ви можете надзвичайно пишатися тим, чого досягли як нація. Це те, на що ви зможете спиратися, коли виженете російських окупантів з країни. Не тільки ви, а й усі ваші майбутні покоління.
Як війна впливає на Чехію? Люди розуміють, що на кону майбутнє Чехії та наша незалежність. Друга річ – економічна, з якою пов’язані ціни на енергоносії. Знову ж таки, більшість людей добре розуміють, що 70% високих цін пов’язані з війною, тобто з Росією".
Також Гашек розповів, як у його країні бачать кінець війни:
"Перш за все, головне слово має бути за українцями. Інші (включно з Росією) можуть бути тільки в якості асистентів. Російська армія має повністю покинути територію України - включно з Кримом. Росія повинна почати відшкодовувати (і має повністю виплатити) всі економічні збитки завдані нею Україні.
Але я навіть не можу уявити, як ви зможете визначити компенсацію за втрачені життя та величезні труднощі, які ви пережили".