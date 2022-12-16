"Україна бореться за майбутнє всієї Європи": легендарний хокеїст Гашек підтримав українців

Домінік Гашек зазначив, що окупанти з РФ мають залишити всю територію України, інформує ZN.ua.

Гашек наголосив на підтримці України в Чехії
© Hasek's Heroes

Знаменитий чеський хокеїст Домінік Гашек підтримав Україну та закликав до активної роботи над тим, щоб Росія відповіла за свій терор.

Про це колишній спортсмен заявив в інтерв'ю Tribuna.com:

"Я дуже поважаю те, що роблять українці і як протистоять російській агресії. Український народ бореться і гине не лише за свою свободу, але й за майбутнє моєї країни та всієї Європи, а може й світу. Я хочу, щоб кожна людина це знала.

Кожен тиждень і кожен день приносить нові історії. Ви можете надзвичайно пишатися тим, чого досягли як нація. Це те, на що ви зможете спиратися, коли виженете російських окупантів з країни. Не тільки ви, а й усі ваші майбутні покоління.

Як війна впливає на Чехію? Люди розуміють, що на кону майбутнє Чехії та наша незалежність. Друга річ – економічна, з якою пов’язані ціни на енергоносії. Знову ж таки, більшість людей добре розуміють, що 70% високих цін пов’язані з війною, тобто з Росією".

Також Гашек розповів, як у його країні бачать кінець війни:

"Перш за все, головне слово має бути за українцями. Інші (включно з Росією) можуть бути тільки в якості асистентів. Російська армія має повністю покинути територію України - включно з Кримом. Росія повинна почати відшкодовувати (і має повністю виплатити) всі економічні збитки завдані нею Україні.

Але я навіть не можу уявити, як ви зможете визначити компенсацію за втрачені життя та величезні труднощі, які ви пережили".


Данило Слесь, ZN.ua





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