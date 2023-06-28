В Італії заборонили футболістам використовувати номер із цифрою 88

Гравці не виступатимуть під цим номером.

В Італії заборонили футболістам носити футболки з номером 88, повідомляє прес-служба Італійської футбольної федерації (FIGC), інформує ZN.ua.

В Італії заборонили футболістам використовувати номер із цифрою 88
© La Gazzetta dello Sport

У рамках боротьби з антисемітизмом італійський уряд підписав з FIGC угоду, яка забороняє футболістам використовувати номер 88 – посилання на привітання "Хайль Гітлер".

Декларація також забороняє будь-які символи, що нагадують про нацизм і дає арбітрам право зупиняти матчі через антисемітські вигуки та дії.

"Це адекватна та ефективна відповідь на упередження, які все ще надто часто виявляються на наших стадіонах. Потрібно рішуче боротися з антисемітизмом, а також з усім, що виключає, принижує та дискримінує кожну людину, соціальну групу та меншість", - сказав міністр внутрішніх справ. Італії Маттео П'янтедозі.

Нагадаємо, у березні під час матчу чемпіонату Італії між "Лаціо" та "Ромою" (1:0) уболівальник "Лаціо" був помічений на стадіоні з футболкою з номером 88 та прізвищем Гітлерсон. Ще двох фанатів команди звинуватили в антисемітській поведінці, а керівництво "Лаціо" довічно заборонило цим уболівальникам відвідувати "Стадіо Олімпіко".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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