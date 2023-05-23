З "Ювентуса" повторно зняли очки у чемпіонаті Італії за фінансові махінації

Клуб може залишитись без єврокубків у новому сезоні.

З "Ювентуса" зняли десять очок у чемпіонаті Італії у справі про фінансові махінації клубу, інформує ZN.ua.

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© juventus.com

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Рішення про зняття очок було ухвалено Апеляційним судом Італійської футбольної федерації, який відхилив позов клубу. Під час розслідування трансферних угод були виявлені докази фальсифікацій у звітах.

Про покарання стало відомо перед початком матчу з "Емполі", який "Юве" сенсаційно програв із рахунком 1:4. Після штрафу команда опустилася з другого на сьоме місце у турнірній таблиці Серії А та ризикує залишитися без єврокубків наступного сезону.

Нагадаємо, у січні клуб уже був покараний зняттям 15 очок, а низка офіційних осіб отримала дискваліфікації. У листопаді минулого року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

За інформацією італійських ЗМІ, у клубі за допомогою хибних даних по зарплатах і вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет. Також "Юве" міг мати домовленість із футболістами щодо фінансових виплат під час пандемії, які не були задокументовані.


Данило Слесь, ZN.ua





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