З "Ювентуса" повторно зняли очки у чемпіонаті Італії за фінансові махінації

Клуб може залишитись без єврокубків у новому сезоні.

З "Ювентуса" зняли десять очок у чемпіонаті Італії у справі про фінансові махінації клубу, інформує ZN.ua .

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Про це повідомив офіційний сайт клубу .

Рішення про зняття очок було ухвалено Апеляційним судом Італійської футбольної федерації, який відхилив позов клубу. Під час розслідування трансферних угод були виявлені докази фальсифікацій у звітах.

Про покарання стало відомо перед початком матчу з "Емполі", який "Юве" сенсаційно програв із рахунком 1:4. Після штрафу команда опустилася з другого на сьоме місце у турнірній таблиці Серії А та ризикує залишитися без єврокубків наступного сезону.

Нагадаємо, у січні клуб уже був покараний зняттям 15 очок, а низка офіційних осіб отримала дискваліфікації. У листопаді минулого року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

За інформацією італійських ЗМІ, у клубі за допомогою хибних даних по зарплатах і вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет. Також "Юве" міг мати домовленість із футболістами щодо фінансових виплат під час пандемії, які не були задокументовані.