У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії

Команди мали провести спаринг.

Уряд Камеруну заборонив футбольній збірній проводити контрольний матч із Росією, повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

В Африці не хочуть грати з окупантами © РФС

Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні "Лужники", проте зараз стало відомо про те, що національна команда Камеруну відмовилася від спарингу.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська збірна тепер проводить товариські матчі з командами Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Ірану та Іраку.