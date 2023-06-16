Лідером "Шахтаря" зацікавилися в Італії – ЗМІ

Молодий футболіст привернув увагу італійського клубу.

Італійська "Рома" та низка інших європейських клубів виявляють зацікавленість у послугах 22-річного атакуючого хавбека "Шахтаря" Артема Бондаренка, про це повідомив асистент спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні, інформує ZN.ua .

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"Мені здається нормальним, що великі команди, як у випадку з Бондаренком "Рома", але й багато інших, націлилися на гравців "Шахтаря". Бондаренко має відмінну техніку, стежить за простором, вміє оцінювати роботу опонента, має навички реалізації моментів та фізичну форму, яка дозволяє йому добре діяти з місця. Він дуже важливий гравець, на мій погляд, але я не думаю, що хтось купить його зараз, у тому числі вважаючи, що нам потрібні гроші. Мені навіть складно скласти ціну на нього ", - сказав Ніколині.

Нагадаємо, Бондаренко є вихованцем донеччан, а після відходу легіонерів став одним із лідерів "Шахтаря",

Загалом у сезоні-2022/23 на рахунку півзахисника 10 забитих м'ячів та 6 асистів у 38 поєдинках.