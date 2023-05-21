Українська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в Італії

Українка не зуміла дограти матч.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 47) не змогла дограти фінальний поєдинок великого ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія), інформує ZN.ua .

Тенісистка не змогла відновитись фізично © btu.org.ua

Українка поступилася у першому сеті Олені Рибакіній (Казахстан, WTA 6) за 55 хвилин, а після програного 1-го гейму у 2-й партії українка взяла медичний тайм-аут, а потім знялася з поєдинку.

Зазначимо, що сам поєдинок переривався через дощ.

"Особливо сьогодні я відчуваю, що перебуваю на межі своїх фізичних можливостей. Сьогодні, так, я почала добре, але після, я не знаю, двох, трьох геймів, я не могла. Я намагалася, але це було абсолютно неможливо.

Я найбільше пишаюся своїм бойовим настроєм за ці два тижні. Я боролася, незважаючи на рахунок, ситуацію, будь-яку погоду, суперниць. Серйозна турнірна сітка", - сказала після гри Калініна.

26-річна Ангеліна Калініна вперше зіграла у фіналі турніру WTA 1000 і вдруге у кар'єрі виборювала титул на рівні WTA.

Вихід у фінал у Римі приніс Ангеліні Калініної 272 200 євро призових та 650 рейтингових очок. Вона вперше підніметься на 25-й рядок у рейтингу WTA, оновивши особистий рекорд.