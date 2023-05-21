Українська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в Італії

Українка не зуміла дограти матч.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 47) не змогла дограти фінальний поєдинок великого ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія), інформує ZN.ua.

Українська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в Італії
Тенісистка не змогла відновитись фізично
© btu.org.ua

Українка поступилася у першому сеті Олені Рибакіній (Казахстан, WTA 6) за 55 хвилин, а після програного 1-го гейму у 2-й партії українка взяла медичний тайм-аут, а потім знялася з поєдинку.

Зазначимо, що сам поєдинок переривався через дощ.

"Особливо сьогодні я відчуваю, що перебуваю на межі своїх фізичних можливостей. Сьогодні, так, я почала добре, але після, я не знаю, двох, трьох геймів, я не могла. Я намагалася, але це було абсолютно неможливо.

Я найбільше пишаюся своїм бойовим настроєм за ці два тижні. Я боролася, незважаючи на рахунок, ситуацію, будь-яку погоду, суперниць. Серйозна турнірна сітка", - сказала після гри Калініна.

26-річна Ангеліна Калініна вперше зіграла у фіналі турніру WTA 1000 і вдруге у кар'єрі виборювала титул на рівні WTA.

Вихід у фінал у Римі приніс Ангеліні Калініної 272 200 євро призових та 650 рейтингових очок. Вона вперше підніметься на 25-й рядок у рейтингу WTA, оновивши особистий рекорд.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу
Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовноБій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
Футболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставкиФутболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставки
Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боємХейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"
Блок рекламы


Похожие новости
Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боємХейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з РосіїУкраїнська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з Росії
Українська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в Італії
Українська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянствоУкраїнська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство
Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 26-го туру, відео голів (оновлюється)Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 26-го туру, відео голів (оновлюється)
Зінченко не допоможе "Арсеналу" до кінця сезону через травмуЗінченко не допоможе "Арсеналу" до кінця сезону через травму
Українська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в Італії
Ліга Європи та Ліга конференцій: розклад та результати перших півфіналівЛіга Європи та Ліга конференцій: розклад та результати перших півфіналів
Последние новости
Подгружаем последние новости