"Арсенал" підсилився лідером "Аяксу"

Лондонці підписали нідерландця.

Лондонський "Арсенал" підписав контракт із захисником "Аякса" Юррієном Тімбером, повідомляє прес-служба "канонірів", інформує ZN.ua.
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Сторони уклали довгостроковий договір про співпрацю. За інформацією ЗМІ, контракт нідерландця з лондонцями діятиме до літа 2028 року, а сума трансферу складе 40 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.

У сезоні-2022/2023 Юррієн Тімбер провів 47 матчів за "Аякс" у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Контракт гравця з амстердамським клубом діяв до кінця червня 2025 року. Орієнтовна вартість футболіста, згідно з даними інтернет-порталу Transfermarkt – 42 млн євро.

Зазначимо, що у складі лондонського клубу виступає український футболіст Олександр Зінченко.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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