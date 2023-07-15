"Арсенал" підсилився лідером "Аяксу"
Лондонці підписали нідерландця.
Лондонський "Арсенал" підписав контракт із захисником "Аякса" Юррієном Тімбером, повідомляє прес-служба "канонірів", інформує
Сторони уклали довгостроковий договір про співпрацю. За інформацією ЗМІ, контракт нідерландця з лондонцями діятиме до літа 2028 року, а сума трансферу складе 40 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.
У сезоні-2022/2023 Юррієн Тімбер провів 47 матчів за "Аякс" у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.
Контракт гравця з амстердамським клубом діяв до кінця червня 2025 року. Орієнтовна вартість футболіста, згідно з даними інтернет-порталу Transfermarkt – 42 млн євро.
Зазначимо, що у складі лондонського клубу виступає український футболіст Олександр Зінченко.