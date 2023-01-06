На Australian Open-2023 допустили росіян та білорусів під нейтральним прапором

Федерація тенісу Австралії не бачить причин для повної заборони, інформує ZN.ua.

На Australian Open-2023 допустили росіян та білорусів під нейтральним прапором
На Australian Open не пішли на жорсткі санкції проти агресорів
© ausopen.com

Тенісисти з Росії та Білорусі зможуть виступити на Australian Open-2023 під нейтральним прапором, попри заклики України запровадити повну заборону для представників країни-агресора та її партнера.

Заяву щодо цього зробила Федерація тенісу Австралії (Tennis Australia), повідомляє Express.

"Гравці з Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародних тенісних змаганнях в індивідуальному порядку – без прапорів та іншої національної символіки, що й станеться у випадку з Australian Open 2023.

Tennis Australia продовжує підтримувати Україну, її спільноту та гравців, у тому числі через глобальну ініціативу Tennis Plays for Peace, яка включає благодійну акцію перед Australian Open-2023", – сказано в заяві Tennis Australia.

Відкритий чемпіонат Австралії пройде у Мельбурні з 16 по 29 січня. Це перший турнір Великого шлему в сезоні.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру не допускати гравців із РФ та Білорусі на турнір навіть у нейтральному статусі на тлі продовження військового вторгнення в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





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