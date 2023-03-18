Міжнародна федерація фехтування змусила збірну США зняти пов'язки із українським прапором

Міжнародна федерація фехтування (FIE) змусила збірну США відмовитися від пов'язок із українським прапором на змаганнях у Південній Кореї, повідомила українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

"Сьогодні в Кореї на Гран-прі з фехтування на рапірах збірна США одягла пов'язки у кольорах прапора України на руку як знак незгоди за участі росіян у змаганнях. FIE змусило їх зняти пов'язки та заборонило будь-які українські символи на формі. Це неприйнятно, розплющте очі. Ніхто не згоден", - написала Харлан у сторіс Instagram.

Нагадаємо, 10 березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.