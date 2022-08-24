Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів

Україна виступить на ЧС з дзюдо, незважаючи на бойкот змагань під егідою міжнародної федерації.

До попереднього складу команди увійшло 10 дзюдоїстів: 6 чоловіків та 4 жінки.

Україну представлять Артем Лесюк (60 кг), Богдан Ядов (66 кг), Геворг Манукян, Сергій Кривчач (обидва – 81 кг), Артем Бубір (90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг), Дар'я Білодід (57 кг), Анастасія Антипіна (63 кг), Наталія Чистякова (70 кг), Єлизавета Литвиненко (78 кг).

Турнір пройде з 6 до 12 жовтня в узбекистанському місті Ташкент.

"Заявка України на ЧС з дзюдо на випередження. Що буде, якщо Росію та Білорусь допустять? Моя позиція – щоб Україна не брала участі. Вже остаточно прийматиме рішення федерація, але, гадаю, ми цю позицію витримаємо і не братимемо участі", - прокоментував подачу заявки головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 березня Міжнародна федерація дзюдо оголосила, що російські спортсмени зможуть виступати на міжнародних змаганнях під прапором організації. 14 березня прес-служба Федерації дзюдо Росії повідомила, що російські дзюдоїсти призупинили виступи у змаганнях під егідою IJF та Європейського союзу дзюдо.

11 червня стало відомо, що російські спортсмени зареєструвалися для участі у турнірі Великого шолома з дзюдо в Улан-Баторі, а невдовзі були допущені і до кваліфікації на Олімпіаду.

24 червня Федерація дзюдо України повідомила про те, що українські команди не виступатимуть під егідою IJF, яка відмовляється усувати росіян.