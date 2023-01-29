Російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023
У Європейських олімпійських комітетах не поспішають повертати представників агресора та його партнера, інформує
Об'єднання Олімпійських комітетів Європи (EOC) повідомило, що спортсмени з Росії та Білорусі не виступатимуть на Європейських іграх-2023.
Заяву
"Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися.
Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів з Росії та Білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива", – сказано в заяві EOC.
ІІІ Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.