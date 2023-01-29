Російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023

У Європейських олімпійських комітетах не поспішають повертати представників агресора та його партнера, інформує ZN.ua.

Російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023
EOC продовжить обговорення можливого повернення росіян
© EOC

Об'єднання Олімпійських комітетів Європи (EOC) повідомило, що спортсмени з Росії та Білорусі не виступатимуть на Європейських іграх-2023.

Заяву опубліковано на офіційному сайті організації.

"Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися.

Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів з Росії та Білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива", – сказано в заяві EOC.

ІІІ Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.


Данило Слесь, ZN.ua





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