"Дніпро-1" отримав першого суперника у Лізі чемпіонів

Дніпряни гратимуть із греками.

Відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де виступить український клуб "Дніпро-1", інформує ZN.ua .

"Дніпро-1" вперше зіграє у ЛЧ © СК "Дніпро-1"

Команда Олександра Кучера стартуватиме на турнірі в Шляху представників ліг, а за підсумками жеребкування її суперником став грецький "Панатінаїкос". Альтернативним варіантом був швейцарський "Серветт", який зустрінеться із бельгійським "Генком".

Переможці цих двох пар пройдуть у третій раунд кваліфікації ЛЧ, а ті, хто програв, вирушать у відбір Ліги Європи.

Перший матч "Дніпра-1" із "Панатинаїкосом" буде номінально домашнім для українців. Базові дати поєдинків – 25/26 червня та 1/2 серпня.

Нагадаємо, "Дніпро-1" став срібним призером минулого сезону УПЛ та вперше пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів. У групі турніру вже точно виступить чемпіон України "Шахтар".